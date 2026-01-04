Danas se obeležava Međunarodni dan Brajevog pisma

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
Danas se obeležava Međunarodni dan Brajevog pisma

BEOGRAD - Međunarodni dan Brajevog pisma obeležava se svake godine 4. januara sa ciljem da se ukaže na značaj Brajevog pisma u obrazovanju i pristupačnosti za slepe i slabovide osobe.

Brajevo pismo predstavlja sistem za taktilno čitanje i pisanje, a sastoji se od šest tačaka, čijim se kombinacijama pišu slova, brojevi, interpunkcijski znaci, note i sve ono što čovek koji nema oštećenje vida piše olovkom. Međunarodni dan Brajevog pisma je rođendan Luja Braja (1809-1852), francuskog tvorca pisma za slepe. Na ovaj dan, odaje se počast njegovoj zaostavštini, doprinosu i transformativnom uticaju Brajevog sistema na živote slepih ljudi.
