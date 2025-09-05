Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Nova pre 16 minuta  |  Autor: Telegraf
Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Zemljotres magnitude 4.2 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 5. septembar 2025 u 14:43 časova, na području Srbije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Sokolovica, na oko 12.2462 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.3227 i dužine 20.2824. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 6 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zemljotres na Goliji, u blizini Sjenice

Zemljotres na Goliji, u blizini Sjenice

N1 Info pre 6 minuta
Zemljotres u Sjenici osetio se i u Kragujevcu

Zemljotres u Sjenici osetio se i u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 6 minuta
Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Euronews pre 11 minuta
Snažan zemljotres pogodio Srbiju, osetio se i u Čačku

Snažan zemljotres pogodio Srbiju, osetio se i u Čačku

Ozon press pre 6 minuta
Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Danas pre 21 minuta
Zatresla se Srbija Snažan zemljotres pogodio ovaj deo zemlje

Zatresla se Srbija Snažan zemljotres pogodio ovaj deo zemlje

Dnevnik pre 11 minuta
"Drmnulo je, zaljuljalo nas dobro": Ljudi širom Srbije osetili jak zemljotres, treslo se u Beogradu, Užicu...

"Drmnulo je, zaljuljalo nas dobro": Ljudi širom Srbije osetili jak zemljotres, treslo se u Beogradu, Užicu...

Telegraf pre 21 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresZemljotres u Srbiji

Svet, najnovije vesti »

Srpski državljanin Alon Ohel na snimku koji je objavio Hamas

Srpski državljanin Alon Ohel na snimku koji je objavio Hamas

N1 Info pre 16 minuta
Zemljotres na Goliji, u blizini Sjenice

Zemljotres na Goliji, u blizini Sjenice

N1 Info pre 6 minuta
Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i aktivnosti kontraobaveštajnih službi

Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i aktivnosti kontraobaveštajnih službi

Naslovi.ai pre 11 minuta
Tramp: Izgubili smo Indiju i Rusiju zbog "najmračnije Kine"

Tramp: Izgubili smo Indiju i Rusiju zbog "najmračnije Kine"

RTV pre 6 minuta
Zemljotres u Sjenici osetio se i u Kragujevcu

Zemljotres u Sjenici osetio se i u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 6 minuta