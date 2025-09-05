Seizmolog otkriva šta možemo da očekujemo narednih dana: Jedna stvar jako je važna za region koji se tresao

Telegraf pre 39 minuta  |  Telegraf.rs
Seizmolog otkriva šta možemo da očekujemo narednih dana: Jedna stvar jako je važna za region koji se tresao

"Jedna stvar karakteristična za ovaj region"

Jak zemljotres magnitude 4.4 stepeni Rihtera pogodio je danas Sjenicu, a snažan potres osetio se širom Srbije. Seizmolog Slavica Radovanović za Telegraf.rs otkriva šta možemo da očekujemo narednih dana, kao i da li ima bojazni da se isti scenario dogodi i u Beogradu. Prema rečima naše sagovornice, kada goorimo o današnjem potresu, realna magnituda je da je on bio 4.1 stepena Rihtera, jer, kako objašnjava, uvek u prvom trenutku magnituda doživi korekciju, pa je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Zemljotres na Goliji, u blizini Sjenice

Zemljotres na Goliji, u blizini Sjenice

N1 Info pre 1 sat
Zemljotres u Sjenici osetio se i u Kragujevcu

Zemljotres u Sjenici osetio se i u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Euronews pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Snažan zemljotres pogodio Srbiju

Nova pre 1 sat
Zemljotres jačine 4.4 Rihtera pogodio Sjenicu u 14.43 sati

Zemljotres jačine 4.4 Rihtera pogodio Sjenicu u 14.43 sati

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Snažan zemljotres pogodio Srbiju, osetio se i u Čačku

Snažan zemljotres pogodio Srbiju, osetio se i u Čačku

Ozon press pre 1 sat
Zemljotres magnitude 4,2 u regionu Golije

Zemljotres magnitude 4,2 u regionu Golije

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresSjenicasrbijapotresseizmologslavica radovanovic

Svet, najnovije vesti »

Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i stavovi lidera na Istočnom ekonomskom forumu

Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i stavovi lidera na Istočnom ekonomskom forumu

Naslovi.ai pre 54 minuta
Ko će naslediti modno carstvo Đorđa Armanija vredno više od 12 milijardi evra?

Ko će naslediti modno carstvo Đorđa Armanija vredno više od 12 milijardi evra?

Nova ekonomija pre 29 minuta
Budućnost Francuske na kocki zbog visokog javnog duga

Budućnost Francuske na kocki zbog visokog javnog duga

Bloomberg Adria pre 29 minuta
Pitanja posle sastanka Koalicije voljnih: Koje zemlje će poslati trupe u Ukrajinu i na koliki rizik je spreman Putin?

Pitanja posle sastanka Koalicije voljnih: Koje zemlje će poslati trupe u Ukrajinu i na koliki rizik je spreman Putin?

Euronews pre 34 minuta
Hamas objavio snimak Alona Ohela, izraelskog taoca koji ima i državljanstvo Srbije

Hamas objavio snimak Alona Ohela, izraelskog taoca koji ima i državljanstvo Srbije

BBC News pre 4 minuta