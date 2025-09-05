Putin: Uđu li trupe zemalja NATO u Ukrajinu za Rusiju će biti legitimni cilj za uništenje

Pravda pre 3 sata  |  Fakti.org
Rusija će smatrati legitimnim ciljem za uništenje bilo koje strane trupe koje se pojave na teritoriji Ukrajine, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

- Što se tiče mogućih vojnih kontigenata u Ukrajini, upravo je to jedan od prvobitnih razloga sukoba – uvlačenje Ukrajine u NATO. Stoga, ako se tamo pojave neke strane trupe, pogotovo sada dok traju borbena dejstva, polazimo od toga da će to biti legitimni ciljevi za uništenje - upozorio je šef ruske države. On je naglasio da ukoliko budu postignuti dogovori o dugoročnom miru, neće biti nikakvog smisla u prisustvu NATO kontingenta u Ukrajini. - Rusija će poštovati
Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaRusija

