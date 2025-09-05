Putin: Uđu li trupe zemalja NATO u Ukrajinu za Rusiju će biti legitimni cilj za uništenje

Rusija će smatrati legitimnim ciljem za uništenje bilo koje strane trupe koje se pojave na teritoriji Ukrajine, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

- Što se tiče mogućih vojnih kontigenata u Ukrajini, upravo je to jedan od prvobitnih razloga sukoba – uvlačenje Ukrajine u NATO. Stoga, ako se tamo pojave neke strane trupe, pogotovo sada dok traju borbena dejstva, polazimo od toga da će to biti legitimni ciljevi za uništenje - upozorio je šef ruske države. On je naglasio da ukoliko budu postignuti dogovori o dugoročnom miru, neće biti nikakvog smisla u prisustvu NATO kontingenta u Ukrajini. - Rusija će poštovati