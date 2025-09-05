‘Odbijeno’: Putin o ideji Zapada o raspoređivanju vojnika u Ukrajini

Zapadne države su u Parizu govorile o potencijalnom raspoređivanju snaga u Ukrajinu dan pošto se obustave ratna dejstva, ali ruski predsednik odbacuje takav plan.

Vladimir Putin, ruski predsednik, odbacio je predlog zapadnih zemalja, odnosno takozvane „ koalicije voljnih" o raspoređivanju „snaga koje bi garantovale bezbednost Ukrajine" dan pošto stupi na snagu mirovni sporazum. Njegov odgovor usledio je dan posle samita lidera Francuske, Velike Britanije i Nemačke sa ukrajinskim predsedikom Vladimirom Zelenskim u Parizu. Saveznici, njih 26, formalno se obavezalo da rasporedi „kopnene, pomorske ili vazdušne trupe" kako bi