AdmiralBet više od FIBA veruje u Srbiju, ovo je kvota da "orlovi" osvajaju evropsko zlato!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
FIBA je danas objavila novi "poredak snage" reprezentacija na Evrobasketu prema kojem Srbija više nije prvi favorit za osvajanje zlata. "Orlovi" su sa liderske pali na treću poziciju iza selekcija Nemačke i Turske koje su bile maksimalne u grupnoj fazi i sada im se daju najvće šanse da se domognu zlatne medalje.

Ipak, situacija u AdmiralBetu je drugačija, a prema njihovim procenama Srbija je drugi favorit da postane prvak Evrope u ovom trenutku, a kvota da ćemo se vratiti sa zlatom oko vrata 3.35. I AdmiralBet vidi Nemce kao prve favorite, pa je kvota na "pancere" nešto manja - 3.25. Iako su Turci u grupi savladali ekipu koju sa klupe predvodi selektor Svetislav Pešić oni su prema AdmiralBetu iza Srbije kada je reč o borbi za zlato, a šanse Turaka vrednuju se kvotom 4.70.
