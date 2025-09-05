Posle tvrdnji da su "iscenirali" razvod, oglasila se Kristina: Otkrila da li ona i Kristijan ulaze u rijaliti

Nakon vesti da su se Kristina Spalević i Kristijan Golubović razišli, u javnost su se pojavile nove tvrdnje kako je par zapravo izmislio sve.

Na društvenim mrežama vodi se polemika šta je istina, a neki smatraju kako su oni ustvari napravili priču pred ulazak u rijaliti, međutim, Kristina je sada otkrila sve. - Ljudi koji ne veruju sami sebi ne mogu da veruju ni drugima. Kristijan i ja ne ulazimo u rijaliti! - poručila je Kristina Spalević putem društvenih mreža. - Decu ne bih ostavila ni na 7 dana - dodala je ona potom na Instagramu. Podsetimo, ona je nedavno pričala o rastanku sa Kristijanom te otkrila