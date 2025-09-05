Šou Alkaraza pred meč sa Đoković: Žonglirao lopticu, udarao jako, a onda održao ozbiljan sastanak...

Šou Alkaraza pred meč sa Đoković: Žonglirao lopticu, udarao jako, a onda održao ozbiljan sastanak...

Drugi teniser sveta Karlos Alkaraz održao je poslednji trening pred polufinalni meč US Opena protiv Novaka Đokovića, a Telegraf je imao priliku da prisustvuje njegovoj poslednjoj pripremi za taj susret.

Karlitos je, kao i po običaju, bio prilično opušten, ali je i udarao veoma jako kada je to bilo potrebno. U jednom momentu je lopticu počeo da žonglira više od deset puta, a poznato je da obožava fudbal i da je veli fan španskog šampionata. Vežbao je smeč, servis i ritern. To je činio skoro dve trećine termina za trening. Očigledno želi da poeni budu što kraći egzekucija što brža kako ne bi ušao u tempo Đokovića koji mentalno lakše dolazi do protivnika kako susret
