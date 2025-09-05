BLOG „Srbijo, da li se čujemo?“: Večeras protest u Novom Sadu

Vreme pre 1 sat
BLOG „Srbijo, da li se čujemo?“: Večeras protest u Novom Sadu

Novosadski studenti su na protest u glavnom gradu Vojvodine pozvali kolege i građane iz cele Srbije. Pozivu su se priključili i studenti u blokadi fakulteta širom Srbije i zborovi građana

13.48 „Ne smemo da isprljamo uniformu nečašću“ Građani i studenti okupili su se ispred Zavoda za urgentnu medicinu kako bi pružili podršku medicinarima koji su dobili otkaz zbog odbijanja dežurstva u prostorijama SNS-a 13. avgusta. Jedan od otpuštenih tehničara, Nemanja Velikić rekao je da su te večeri, 13. avgusta, oni dobili poziv privatnim telefonom da idu da dežuraju u prostorijama Srpske napredne stranke, što su odbili. „Poziv nismo dobili zvaničnim kanalima.
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Studenti u blokadi pozvali na protest u Novom Sadu

Studenti u blokadi pozvali na protest u Novom Sadu

Blic pre 47 minuta
N1 Direktno u 18.30: Srbijo, da li se čujemo?

N1 Direktno u 18.30: Srbijo, da li se čujemo?

N1 Info pre 2 sata
Dan uživo: Novi Sad zove

Dan uživo: Novi Sad zove

N1 Info pre 2 sata
Pripreme za današnjii protest u NS: Policija zauzima pozicije, postavljaju se nove kamere...

Pripreme za današnjii protest u NS: Policija zauzima pozicije, postavljaju se nove kamere...

Moj Novi Sad pre 3 sata
Novosađani pozvani da donesu donacije u Rektorat

Novosađani pozvani da donesu donacije u Rektorat

Luftika pre 5 sati
Studenti Novog Sada na ulicama: Protest zbog narušavanja autonomije Univerziteta

Studenti Novog Sada na ulicama: Protest zbog narušavanja autonomije Univerziteta

Serbian News Media pre 5 sati
Studenti pozvali na veliki protest u Novom Sadu večeras u 19 časova

Studenti pozvali na veliki protest u Novom Sadu večeras u 19 časova

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadSrpska napredna strankaSNSžandarmerija

Društvo, najnovije vesti »

Lufthansin avion prinudno sleteo na beogradski aerodrom

Lufthansin avion prinudno sleteo na beogradski aerodrom

RTV pre 2 minuta
Upravo na Blic TV upravo na Blic TV u "Blic danu" istražujemo: Alternativne metode lečenja - pomoć ili opasna praksa

Upravo na Blic TV upravo na Blic TV u "Blic danu" istražujemo: Alternativne metode lečenja - pomoć ili opasna praksa

Blic pre 22 minuta
Novosađani blokirali Bulevar Mihajla Pupina: 16 minuta tišine za žrtve pada nadstrešnice

Novosađani blokirali Bulevar Mihajla Pupina: 16 minuta tišine za žrtve pada nadstrešnice

Danas pre 12 minuta
Jak zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde se dobro zatreslo: "Drmnuo dobro vala!"

Jak zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde se dobro zatreslo: "Drmnuo dobro vala!"

Blic pre 22 minuta
Zemljotres jačine 4.4 pogodio Goliju, potres osetili i građani Ivanjice

Zemljotres jačine 4.4 pogodio Goliju, potres osetili i građani Ivanjice

InfoLIGA pre 16 minuta