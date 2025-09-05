BLOG „Srbijo, da li se čujemo?“: Večeras protest u Novom Sadu

Novosadski studenti su na protest u glavnom gradu Vojvodine pozvali kolege i građane iz cele Srbije. Pozivu su se priključili i studenti u blokadi fakulteta širom Srbije i zborovi građana

13.48 „Ne smemo da isprljamo uniformu nečašću“ Građani i studenti okupili su se ispred Zavoda za urgentnu medicinu kako bi pružili podršku medicinarima koji su dobili otkaz zbog odbijanja dežurstva u prostorijama SNS-a 13. avgusta. Jedan od otpuštenih tehničara, Nemanja Velikić rekao je da su te večeri, 13. avgusta, oni dobili poziv privatnim telefonom da idu da dežuraju u prostorijama Srpske napredne stranke, što su odbili. „Poziv nismo dobili zvaničnim kanalima.