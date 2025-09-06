Ajkula usmrtila muškarca na plaži Svedoci ne mogu da dođu sebi od šoka: "Izgubio je više udova" (Foto/video)

Čovek koga je napala velika ajkula u blizini plaže u Sidneju preminuo je od zadobijenih povreda, saopštila je australijska policija

Ovo je prvi takav incident u više od tri i po godine, što je dovelo do zatvaranja nekoliko plaža u ovoj oblasti. Žrtva, čiji identitet još nije utvrđen, napadnuta je neposredno iza 10.00 časova kod plaže Long rif, u severnom delu glavnog grada australijske države Novi Južni Vels, navodi se u policijskom saopštenju. Foto Tanjug AP Pogledaj galeriju Foto Tanjug AP Pogledaj galeriju Foto Tanjug AP Pogledaj galeriju "Izvučen je iz talasa i prebačen na obalu. Međutim,