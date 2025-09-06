Ajkula usmrtila muškarca na plaži Svedoci ne mogu da dođu sebi od šoka: "Izgubio je više udova" (Foto/video)

Alo pre 1 sat
Ajkula usmrtila muškarca na plaži Svedoci ne mogu da dođu sebi od šoka: "Izgubio je više udova" (Foto/video)

Čovek koga je napala velika ajkula u blizini plaže u Sidneju preminuo je od zadobijenih povreda, saopštila je australijska policija

Ovo je prvi takav incident u više od tri i po godine, što je dovelo do zatvaranja nekoliko plaža u ovoj oblasti. Žrtva, čiji identitet još nije utvrđen, napadnuta je neposredno iza 10.00 časova kod plaže Long rif, u severnom delu glavnog grada australijske države Novi Južni Vels, navodi se u policijskom saopštenju. Foto Tanjug AP Pogledaj galeriju Foto Tanjug AP Pogledaj galeriju Foto Tanjug AP Pogledaj galeriju "Izvučen je iz talasa i prebačen na obalu. Međutim,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Smrtonosni napad ajkule u Sidneju ― surfer preminuo nakon napada u moru

Smrtonosni napad ajkule u Sidneju ― surfer preminuo nakon napada u moru

RTS pre 46 minuta
(Foto) užas na plaži Ajkula usmrtila čoveka u Sidneju izgubio više udova, preminuo na licu mesta

(Foto) užas na plaži Ajkula usmrtila čoveka u Sidneju izgubio više udova, preminuo na licu mesta

Dnevnik pre 1 sat
Stravično! Muškarca nasmrt izujedala ajkula na samo 100 metara od obale: "Nije mu bilo spasa"

Stravično! Muškarca nasmrt izujedala ajkula na samo 100 metara od obale: "Nije mu bilo spasa"

Telegraf pre 21 minuta
Surfer stradao u napadu ajkule kod obale Sidneja: Prvi smrtonosni napad od 2022. godine

Surfer stradao u napadu ajkule kod obale Sidneja: Prvi smrtonosni napad od 2022. godine

N1 Info pre 1 sat
(Foto, video) ajkula usmrtila muškarca! Horor na popularnoj plaži u Sidneju: "Izgubio je više udova"

(Foto, video) ajkula usmrtila muškarca! Horor na popularnoj plaži u Sidneju: "Izgubio je više udova"

Blic pre 1 sat
Sidnej: Surfer stradao u napadu ajkule

Sidnej: Surfer stradao u napadu ajkule

Novi magazin pre 1 sat
Muškarac stradao u napadu ajkule na severnim plažama Sidneja

Muškarac stradao u napadu ajkule na severnim plažama Sidneja

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugajkulaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Zašto Putinu tobože ne smeta Ukrajina u EU

Zašto Putinu tobože ne smeta Ukrajina u EU

Dojče vele pre 6 minuta
Zelenski: Ne idem u Moskvu, neka Putin dođe u Kijev

Zelenski: Ne idem u Moskvu, neka Putin dođe u Kijev

Vesti online pre 16 minuta
Ruska vojska napreduje severno od Limana (MAPa)

Ruska vojska napreduje severno od Limana (MAPa)

Pravda pre 11 minuta
Misterija smrti nemačkih političara sve veća! Čak 16 političara krajnje desnice umrlo pred izbpore: "Statistički nemoguće"…

Misterija smrti nemačkih političara sve veća! Čak 16 političara krajnje desnice umrlo pred izbpore: "Statistički nemoguće"

Blic pre 16 minuta
"To je mnogo prikladnije ime": Tramp potpisao naredbu za preimenovanje Pentagona

"To je mnogo prikladnije ime": Tramp potpisao naredbu za preimenovanje Pentagona

Blic pre 16 minuta