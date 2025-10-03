"Ukrajina zavisi od podrške EU" Sijarto: Zelenski bi trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj, posebno imajući u vidu, kako je naveo, da Ukrajina u velikoj meri zavisi od podrške EU gde nijedna odluka ne može da se donese bez pristanka Budimpešte.

Sijarto je napisao na platformi X, odgovarajući na objavu Zelenskog, da se očekuje da čak i Zelenski govori o Mađarskoj i Mađarima sa poštovanjem. Zelenski je ranije danas objavio da bi Evropa trebalo da posluša poziv američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da kupuje naftu od Rusije. "Kratkovido je ići protiv SAD i momci iz Mađarske moraju to jasno da čuju. Energenti iz SAD i drugih partnerskih zemalja mogu da popune prazninu na evropskom tržištu", naveo