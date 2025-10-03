"Ukrajina zavisi od podrške EU" Sijarto: Zelenski bi trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj

Blic pre 14 minuta
"Ukrajina zavisi od podrške EU" Sijarto: Zelenski bi trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj, posebno imajući u vidu, kako je naveo, da Ukrajina u velikoj meri zavisi od podrške EU gde nijedna odluka ne može da se donese bez pristanka Budimpešte.

Sijarto je napisao na platformi X, odgovarajući na objavu Zelenskog, da se očekuje da čak i Zelenski govori o Mađarskoj i Mađarima sa poštovanjem. Zelenski je ranije danas objavio da bi Evropa trebalo da posluša poziv američkog predsednika Donalda Trampa da prestane da kupuje naftu od Rusije. "Kratkovido je ići protiv SAD i momci iz Mađarske moraju to jasno da čuju. Energenti iz SAD i drugih partnerskih zemalja mogu da popune prazninu na evropskom tržištu", naveo
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Susret Zelenskog i rutea: Kovali plan o suprotstavljanju ruskim provokacijama (foto, video)

Susret Zelenskog i rutea: Kovali plan o suprotstavljanju ruskim provokacijama (foto, video)

Blic pre 34 minuta
"Pričamo o planovima za nezakonito oduzimanje ruske imovine" oglasio se Peskov: Sve to izgleda kao banda

"Pričamo o planovima za nezakonito oduzimanje ruske imovine" oglasio se Peskov: Sve to izgleda kao banda

Blic pre 49 minuta
Babiš i Fijala složno: Za Češku najveća pretnja Rusija

Babiš i Fijala složno: Za Češku najveća pretnja Rusija

Danas pre 1 sat
"Ovo je trenutak kad Ukrajina može da zaustavi Ruse": General otkrio 3 stvari koje su ključne da Kijev dobije rat

"Ovo je trenutak kad Ukrajina može da zaustavi Ruse": General otkrio 3 stvari koje su ključne da Kijev dobije rat

Blic pre 3 sata
Vazdušna uzbuna u Kijevu: Bespilotne letelice nadleću ceo region: Izdato hitno saopštenje stanovnicima

Vazdušna uzbuna u Kijevu: Bespilotne letelice nadleću ceo region: Izdato hitno saopštenje stanovnicima

Blic pre 2 sata
Američki Patriot nemoćan protiv unapređenih ruskih raketa: Ogroman problem za Ukrajinu: Stopa presretanja naglo pala

Američki Patriot nemoćan protiv unapređenih ruskih raketa: Ogroman problem za Ukrajinu: Stopa presretanja naglo pala

Blic pre 4 sati
Putin: Mi sami nikada nismo pokrenuli vojnu konfrontaciju

Putin: Mi sami nikada nismo pokrenuli vojnu konfrontaciju

Danas pre 5 sati

Ključne reči

UkrajinaEURusijaBudimpeštaDonald TrampMađarskanaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Susret Zelenskog i rutea: Kovali plan o suprotstavljanju ruskim provokacijama (foto, video)

Susret Zelenskog i rutea: Kovali plan o suprotstavljanju ruskim provokacijama (foto, video)

Blic pre 34 minuta
"Ukrajina zavisi od podrške EU" Sijarto: Zelenski bi trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj

"Ukrajina zavisi od podrške EU" Sijarto: Zelenski bi trebalo da pokaže poštovanje kada govori o Mađarskoj

Blic pre 14 minuta
Amerika će braniti Katar u slučaju napada: Donald Tramp potpisao uredbu

Amerika će braniti Katar u slučaju napada: Donald Tramp potpisao uredbu

Kurir pre 24 minuta
Igrao se kod babe i dede na imanju, pa nestao: Policija ga traži danima, otkriveno su i koje su šanse da je živ!

Igrao se kod babe i dede na imanju, pa nestao: Policija ga traži danima, otkriveno su i koje su šanse da je živ!

Kurir pre 19 minuta
Napadač na sinagogu u Mančesteru identifikovan kao Britanac sirijskog porekla

Napadač na sinagogu u Mančesteru identifikovan kao Britanac sirijskog porekla

Politika pre 24 minuta