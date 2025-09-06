BBC vesti na srpskom

Orasnice za Pešića, 'zlatni bodovi' za Piksija: Srbija pobedila Letoniju

Srbija je pobedila Letoniju u Rigi u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo golom Dušana Vlahovića u 12. minutu. Stativa spasila Srbiju u finišu utakmice.

BBC News pre 24 minuta
dušan vlahović
TOMS KALNINA/EPA/Shutterstock
Dušan Vlahović doneo je bodove Srbiji u Rigi

„Da se ne lažemo, došli smo po pobedu", bile su reči selektora fudbalske reprezentacije Srbije Dragana Stojkovića uoči meča sa Letonijom u Rigi u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Bodove protiv Letonije nazvao je „zlatnim" jer se upravo u ovim utakmicama protiv uslovno rečeno autsajdera i dolazi do pozicije koja omogućava da se boriš za plasman na neko takmičenje.

A te zlatne bodove Srbiji je doneo napadač Juventusa Dušan Vlahović preciznim udarcem sa kapice šesnaesterca u 12. minutu.

Letonija - Srbija 0:1 (0:1).

Srbija je bila dominantnija tokom celog meča, ali osim poništenog gola Nikole Jovića (da je priznat konkurisao bi za najlepši u ovom kolu kvalifikacija) zbog ofsajda, nije bilo pravih gol-šansi u prvom poluvremenu.

Najbolju u drugom delu propustio je Ivan Ilić u 53. minutu.

Sjajno je po levoj strani prošao Strahinja Pavlović, zavrnuo je ka srcu šesneaesterca gde je Vlahović napravio 'tunel' (propustio je loptu kroz noge), ali je Ilić traljavo šutirao na gol Letonije.

Vlahović i Pavlović bili su najagilniji u napadu.

U istom, 80. minutu, najpre je Vlahović probao iz voleja, ali je letonski golman odbranio, a potom je defanzivac Pavlović u stilu iskusne 'desetke' nanizao nekolicinu letonskih igrača, ušao u šesnaesterac, ali je bio izblokiran.

Malo je nedostajalo da Letonija u poslednjim trenucima dođe do boda.

Najpre je stativa spasila gol Srbije, posle udarca Varslavnasa, a onda je Nikola Milenković u poslednjem času sklonio loptu sa gol-linije.

Sreća je pogledala Srbiju.

dušan vlahović
TOMS KALNINA/EPA/Shutterstock

Srbija je ostvarila zacrtani cilj - tri boda pred derbi kvalifikacione grupe protiv Engleske u utorak, 9. septembra u Beogradu.

Stojković može da bude zadovoljan zbog nekoliko stvari: osvojenih bodova, niko se nije povredio, a ni previše umorio, jer nije bio toliko zahtevan meč pred Engleze.

Najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima Aleksandar Mitrović igrao je tek poslednjih desetak minuta.

Ipak, treba ga očekivati kao startera u meču protiv Engleske jer ako neko zna kako da se nosi sa odbrambenim igračima 'Gordog Albiona' onda je to on posle iskustva igranja u Premijer ligi i Čempionšipu (druga liga).

Engleska je vodeća u Grupi K sa devet bodova iz tri utakmice, Srbija sada ima sedam iz tri utakmice, Albanija ima pet iz četiri utakmice, Letonija je ostala na četiri (iz četiri utakmice), a Andora, koja je takođe odigrala četiri meča, poslednja je bez bodova.

Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.

srbija fudbal, fudbaleri srbije, orlovi
TOMS KALNINA/EPA/Shutterstock

Stadion: Daugava u Rigi. Gledalaca: 4.000.

Sudija: Julijan Veinberger (Austrija).

Golovi: Vlahović (Srbija) 12. minut

LETONIJA: Zviedris - Jaunzems, Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis, Ciganiks - Varslavans, Saveljevs, Zelenkovs - J. Ikaunieks, Gutkovskis.

SRBIJA: Petrović - Veljković, Milenković, Pavlović - Živković, Ivan Ilić (od 82' Mitrović), Lukić (od 68' Gudelj), Katai (od 45' Samardžić), Kostić (od 82' Terzić) - Jović (od 73' Maksimović), Vlahović.

'Riga je ovih dana srpski grad'

Dan uoči meča sa Letonijom, trećeg za Srbiju u kvalifikacijama za Mundijal, fudbaleri su posetili košarkaše koji se bore na Evropskom prvenstvu upravo u letonskoj Rigi.

Svetislav Kari Pešić, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, našalio se sa Stojkovićem, skoro komšijom, jer su obojica 'južnjaci'.

„U Srbiji je najvažnije da se pobeđuje, ništa se drugo ne priznaje. Nema nerešeno ili poraz, samo pobede. Možda je to i dobro", rekao je Pešić.

A onda alanfordovsko: „Mislim da je mnogo bolje kad se pobedi, nego kad se izgubi".

Prethodno mu je Stojković doneo poklone, a fotografije izraza Pešićevog lica već su postali mim na internetu.

Kada je otvorio kesu sa poklonima, Pešić se obradovao kao dete kada je video orasnice i pitu sa višnjama.

Svetislav Kari Pešić i Dragan Stojković, orasnice za karija, piksi doneo orasnice kariju
Košarkaški savez Srbije/YouTube
Kari Pešić kad je video orasnice

„Doneli smo im nešto malo da se okrepe, dugo su ovde, a i ostaće dugo, rekao je selektor fudbalskog tima Srbije.

„Dobro je da budemo podrška jedni drugima. Ispalo je da je Riga srpski grad ovih dana.

„Navijamo za naše košarkaše", dodao je Stojković.

(BBC News, 09.06.2025)

BBC News
