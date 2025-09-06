(Mape) vrućinama se ne vidi kraj! Tačno ovog datuma se očekuje zahlađenje, a evo kakva je prognoza za ovaj vikend

U Srbiji će do sredine sledeće sedmice biti sunčano, toplo i stabilno vreme. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio za danas pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, u nedelju i početkom sledeće sedmice će se zadržati sunčano i toplo, u većini mesta sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 33 stepeni.

U celoj Srbiji pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 7 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30, na jugu i istoku od 31 do 33 stepeni. RHMZ je uključio “žuti” meteoalarm zbog visokih temperatura većih od 32 stepena za: - Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene