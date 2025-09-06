Vremenska prognoza 7. septembar 2025.

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza 7. septembar 2025.

Samo ponegde u brdsko-planinskim predelima, pod uticajem ciklona iz oblasti Crnog mora, može biti kratkotrajne kiše ili pljuska. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Sa zapada će stizati malo topliji vazduh. Jutarnja temperatura od 8 do 18 stepeni, najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 na istoku zemlje. U Beogradu vedro i najviše 30 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 07.09.2025. Nedelja: Pretežno sunčano, povremeno uz slabu ili umerenu oblačnost, koja će posle podne u planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na istoku Srbije. Upozorenje: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano i toplo vreme uz osveženje i pad temperatura

Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano i toplo vreme uz osveženje i pad temperatura

Naslovi.ai pre 51 minuta
Stiže promena vremena: Ovog dana u Srbiji su moguće nepogode

Stiže promena vremena: Ovog dana u Srbiji su moguće nepogode

Mondo pre 1 sat
Vreme sutra: Pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena

Vreme sutra: Pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena

Vesti online pre 1 sat
Otkrivamo kada Srbiju očekuju pljuskovi sa grmljavinom: Moguće i vremenske nepogode

Otkrivamo kada Srbiju očekuju pljuskovi sa grmljavinom: Moguće i vremenske nepogode

Telegraf pre 2 sata
"Padavine i zahlađenje od ovog datuma": Čubrilo najavio drastičnu promenu vremena

"Padavine i zahlađenje od ovog datuma": Čubrilo najavio drastičnu promenu vremena

Mondo pre 6 sati
Vremenska prognoza za nedelju 7. septembar 2025.

Vremenska prognoza za nedelju 7. septembar 2025.

Danas pre 6 sati
Nevreme na pomolu! Stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije, užareno vreme se menja iz korena

Nevreme na pomolu! Stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije, užareno vreme se menja iz korena

Alo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Radar: Smenjena glavna inspektorka Poreske policije, vodeća u akciji istrage oko nadstrešnice

Radar: Smenjena glavna inspektorka Poreske policije, vodeća u akciji istrage oko nadstrešnice

Danas pre 41 minuta
Pobedila leukemiju, pa proslavila punoletstvo: Teodora iz Kragujevca pre 8 godina ujedinila je Srbiju u borbi za život, sad ne…

Pobedila leukemiju, pa proslavila punoletstvo: Teodora iz Kragujevca pre 8 godina ujedinila je Srbiju u borbi za život, sad ne skida osmeh sa lica!

Blic pre 1 sat
Cirkus od suđenja: Jokić nije dobio faul, ali jeste tehničku grešku, Finska muči Srbiju

Cirkus od suđenja: Jokić nije dobio faul, ali jeste tehničku grešku, Finska muči Srbiju

Danas pre 26 minuta
Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti: Pendrekom i suzavcem na autonomiju univerziteta

Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti: Pendrekom i suzavcem na autonomiju univerziteta

Danas pre 2 sata
Studenti PMF analiziraju hemijska sredstva koje je policija bacala na građane u Novom Sadu

Studenti PMF analiziraju hemijska sredstva koje je policija bacala na građane u Novom Sadu

Danas pre 1 sat