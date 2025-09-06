Vremenska prognoza 7. septembar 2025.

Samo ponegde u brdsko-planinskim predelima, pod uticajem ciklona iz oblasti Crnog mora, može biti kratkotrajne kiše ili pljuska. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Sa zapada će stizati malo topliji vazduh. Jutarnja temperatura od 8 do 18 stepeni, najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 na istoku zemlje. U Beogradu vedro i najviše 30 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 07.09.2025. Nedelja: Pretežno sunčano, povremeno uz slabu ili umerenu oblačnost, koja će posle podne u planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 18, najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na istoku Srbije. Upozorenje: Tmax ≥ 32 °C, verovatnoća