Nevreme na pomolu! Stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije, užareno vreme se menja iz korena

Alo pre 8 minuta
U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano, povremeno uz slabu ili umerenu oblačnost i s najvišom dnevnom temperaturom od od 28 stepeni na severozapadu do 33 stepena na istoku Srbije

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umerena oblačnost će posle podne u planinskim predelima usloviti retku pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura iznosiće od 8 do 18, najviša dnevna od 28 stepeni na severozapadu, do 33 na istoku Srbije. I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni.
