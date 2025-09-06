Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano i toplo vreme uz osveženje i pad temperatura

Naslovi.ai pre 2 sata
Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano i toplo vreme uz osveženje i pad temperatura

U Srbiji se očekuje stabilno i toplo vreme uz pad temperatura usled hladnog fronta i mogućnost lokalnih pljuskova u planinskim predelima.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje da će danas i narednih dana u Srbiji biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, sa maksimalnim temperaturama od 28 do 33 stepena, a tokom dana moguć je lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Blic Blic Blic

Danas će doći do pada temperature za 4 do 6 stepeni, naročito na severozapadu Balkana, uz umereno naoblačenje i lokalnu pojavu slabe kiše, pretežno u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Na istoku i jugu zadržaće se toplo vreme sa sunčanim intervalima. N1 Info Serbian News Media

Prognoza za sutra predviđa pretežno sunčano vreme sa slabom do umerenom oblačnošću i mogućim pljuskovima i grmljavinom u planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni, a temperature će se kretati od 8 do 18 stepeni ujutru i od 28 do 33 stepena tokom dana. Danas Nova Novi magazin

Prema prognozi Marka Čubrila, tokom vikenda u Srbiji će biti svežije, ali od nedelje ponovo relativno toplo vreme. Osveženje i nestabilnosti se očekuju oko sredine nedelje, dok je jače zahlađenje sa padavinama moguće oko 15. septembra. Mondo

Nakon jučerašnjih visokih temperatura do 35 stepeni u Zrenjaninu, danas je usled prodora oslabljenog hladnog fronta i pojačanog severozapadnog vetra došlo do pada temperature za 5 do 7 stepeni u odnosu na jučerašnji dan, ali temperature i dalje ostaju iznad proseka. Mondo

Povezane vesti »

Stiže promena vremena: Ovog dana u Srbiji su moguće nepogode

Stiže promena vremena: Ovog dana u Srbiji su moguće nepogode

Mondo pre 2 sata
Vreme sutra: Pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena

Vreme sutra: Pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena

Vesti online pre 2 sata
Otkrivamo kada Srbiju očekuju pljuskovi sa grmljavinom: Moguće i vremenske nepogode

Otkrivamo kada Srbiju očekuju pljuskovi sa grmljavinom: Moguće i vremenske nepogode

Telegraf pre 3 sata
Vremenska prognoza 7. septembar 2025.

Vremenska prognoza 7. septembar 2025.

RTS pre 4 sati
"Padavine i zahlađenje od ovog datuma": Čubrilo najavio drastičnu promenu vremena

"Padavine i zahlađenje od ovog datuma": Čubrilo najavio drastičnu promenu vremena

Mondo pre 8 sati
Vremenska prognoza za nedelju 7. septembar 2025.

Vremenska prognoza za nedelju 7. septembar 2025.

Danas pre 7 sati
Nevreme na pomolu! Stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije, užareno vreme se menja iz korena

Nevreme na pomolu! Stižu pljuskovi i grmljavina u ove delove Srbije, užareno vreme se menja iz korena

Alo pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanVojvodinaRHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Sudija Miograg Majić: Predsednik Srbije želi da i sudstvo pretvori u svoju pretorijansku gardu

Sudija Miograg Majić: Predsednik Srbije želi da i sudstvo pretvori u svoju pretorijansku gardu

Danas pre 47 minuta
„Indeks je jači od pendreka“: Studenti najavili protest ispred Vlade Srbije

„Indeks je jači od pendreka“: Studenti najavili protest ispred Vlade Srbije

Danas pre 57 minuta
Radar: Smenjena glavna inspektorka Poreske policije, vodeća u akciji istrage oko nadstrešnice

Radar: Smenjena glavna inspektorka Poreske policije, vodeća u akciji istrage oko nadstrešnice

Danas pre 2 sata
Pobedila leukemiju, pa proslavila punoletstvo: Teodora iz Kragujevca pre 8 godina ujedinila je Srbiju u borbi za život, sad ne…

Pobedila leukemiju, pa proslavila punoletstvo: Teodora iz Kragujevca pre 8 godina ujedinila je Srbiju u borbi za život, sad ne skida osmeh sa lica!

Blic pre 2 sata
Cirkus od suđenja: Jokić nije dobio faul, ali jeste tehničku grešku, Finska muči Srbiju

Cirkus od suđenja: Jokić nije dobio faul, ali jeste tehničku grešku, Finska muči Srbiju

Danas pre 1 sat