Arhiv javnih skupova objavio procenu broja okupljenih za Novi Sad

Arhiv javnih skupova objavio je danas da je u petak na protestu „Srbijo, da li se čujemo?“ u organizaciji studenata u Novom Sadu, pre nasilne intervencije policije, bilo oko 20.000 ljudi.

