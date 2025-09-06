Arhiv javnih skupova objavio procenu broja okupljenih za Novi Sad

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Arhiv javnih skupova objavio procenu broja okupljenih za Novi Sad

Arhiv javnih skupova objavio je danas da je u petak na protestu „Srbijo, da li se čujemo?“ u organizaciji studenata u Novom Sadu, pre nasilne intervencije policije, bilo oko 20.000 ljudi.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Arhiv navodi da je procena urađena na osnovu snimka drona, objavljenog na sajtu Televizije N1. Na jučerašnjem protestu „Srbijo, da li se čujemo?“ u organizaciji studenata u blokadi, pre nasilne intervencije policije bilo je oko 20.000 učesnika. Procena je urađena na osnovu snimka drona objavljenog na N1. — Arhiv javnih skupova (@javniskupovi) September 6, 2025
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić: Na protestima protiv vlasti ukupno 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020

Vučić: Na protestima protiv vlasti ukupno 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020

RTK pre 33 minuta
Arhiv javnih skupova: Sinoć na protestu u Novom Sadu bilo oko 20.000 ljudi

Arhiv javnih skupova: Sinoć na protestu u Novom Sadu bilo oko 20.000 ljudi

Radio 021 pre 44 minuta
Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi sinoć na protestu u Novom Sadu

Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi sinoć na protestu u Novom Sadu

Nova pre 1 sat
U Novom Sadu je bilo 20.000 ljudi: Procena Arhiva javnih skupova koja demantuje Vučića

U Novom Sadu je bilo 20.000 ljudi: Procena Arhiva javnih skupova koja demantuje Vučića

Nedeljnik pre 1 sat
Procene broja okupljenih noćas u Novom Sadu

Procene broja okupljenih noćas u Novom Sadu

Pravda pre 1 sat
Procena Arhiva javnih skupova: Oko 20.000 ljudi na protestu u Novom Sadu

Procena Arhiva javnih skupova: Oko 20.000 ljudi na protestu u Novom Sadu

Serbian News Media pre 58 minuta
Procene broja okupljenih noćas u Novom Sadu

Procene broja okupljenih noćas u Novom Sadu

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Patrijarh Porfirije osveštaće sutra obnovljeni Saborni hram u Pakracu

Patrijarh Porfirije osveštaće sutra obnovljeni Saborni hram u Pakracu

RTV pre 14 minuta
Najveća vrednost uticaj i gledanost: N1, Nova S, Danas, Radar.

Najveća vrednost uticaj i gledanost: N1, Nova S, Danas, Radar.

Danas pre 19 minuta
uživo Tenzije u Novom Sadu: Studenti i građani izašli iz Rektorata, policija u Kampusu

uživo Tenzije u Novom Sadu: Studenti i građani izašli iz Rektorata, policija u Kampusu

NIN pre 38 minuta
Vučić: Na protestima protiv vlasti ukupno 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020

Vučić: Na protestima protiv vlasti ukupno 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020

RTK pre 33 minuta
Kupovina polovnjaka: čekati ili ne? Trgovci otkrivaju svoja očekivanja

Kupovina polovnjaka: čekati ili ne? Trgovci otkrivaju svoja očekivanja

Biznis i finansije pre 38 minuta