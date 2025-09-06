Ministarstvo odbrane: Zbog priprema za vojnu paradu obustavlja se saobraćaj kod Ušća od nedelje

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Ministarstvo odbrane: Zbog priprema za vojnu paradu obustavlja se saobraćaj kod Ušća od nedelje

Zbog priprema za održavanje vojne parade „Snaga jedinstva“, u periodu od nedelje, 7. septembra do 25. septembra do 12 časova, biće obustavljen saobraćaj u ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko ove ulice, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Sekretarijat za javni prevoz najavio je da će doći i do promena u radu linija javnog prevoza, a Bulevar Nikole Tesle biće prohodan za saobraćaj od kružnog toka do ulice Ušće. Autobusi sa linije 9A će u smeru ka naselju Blok 72 kod Tržnog centra „Euro Azija", saobraćati ulicama Brankov most, kružni tok kod Tržnog centra „Ušće", Milentija Popovića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno, preneo je portal „Beograd.rs".
