Od 7 sati izmene na više linija u Beogradu: Zbog radova se menja režim rada gradskog prevoza, ovo je detaljan spisak

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Pop Lukinoj ulici, danas, od 7 časova, do ponoći doći će do izmena u režimu rada linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza u Pop Lukinoj na rampi za isključenje sa Brankovog mosta, kao i dela ulice u zoni ispod Brankovog mosta do kružnog toka. Tokom izvođenja radova predmetne deonice će biti zatvorene za saobraćaj, pri čemu će doći do promena u radu linija javnog prevoza: – vozila sa linija 15, 60, 60L, 72 i 84 će saobraćati ulicama: Brankovom, kroz Terazijski tunel, Dečanskom, Makedonskom, kroz terminus „Trg republike”, dok će u smeru