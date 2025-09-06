Ministarstvo odbrane: Od 7. septembra do 25. septembra ove ulice zatvorene u Beogradu zbog pripreme vojne parade

Kurir pre 1 sat
Ministarstvo odbrane: Od 7. septembra do 25. septembra ove ulice zatvorene u Beogradu zbog pripreme vojne parade

Radi pripreme i uvežbavanja za vojnu paradu "Snaga jedinstva", u periodu od 7. septembra do 12.00 časova 25. septembra 2025. godine, biće obustavljen saobraćaj u ulici Ušće na Novom Beogradu i prostoru oko ove ulice, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

O daljim izmenama u saobraćaju javnost će biti blagovremeno obaveštena. Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju vojnu paradu pod nazivom "Snaga jedinstva", u subotu 20. septembra, na prostoru ispred Palate Srbija na Novom Beogradu. Planiran je defile ešelona pripadnika jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije i kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima, plovnih objekata Rečne
