MUP objavio: Okupljeni građani u Novom Sadu planiraju napad na policiju ispred Filozofskog fakulteta i DIF-a

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) obavestilo je javnost da je došlo do saznanja da učesnici, kako navode, neprijavljenog skupa u Novom Sadu imaju nameru da napadnu policiju koja se nalazi ispred Filozofskog fakulteta i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u ovom gradu. „Upozoravamo sve okupljene da poštuju zakon i da ne napadaju policiju. U suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje i preduzme sve zakonom predviđene mere da bi zaštitila sopstvene