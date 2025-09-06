Policija napala novinara portala 021.rs tokom izveštavanja sa protesta

Danas pre 4 sati  |  021.rs
Policija je napala novinara portala 021.rs Emira Kahrimanovića tokom izveštavanja sa protesta u Novom Sadu.

Na protestu u Novom Sadu došlo je do incidenata i policijskog nasilja prema građanima koji su zatražili izbore, nakon čega su se okupili ispred Filozofskog fakulteta. Na terenu sa protesta izveštavalo je više novinara 021.rs, a reportera Emira Kahrimanovića u jednom trenutku napala je policija. On je izveštavao o potiskivanju učesnika protesta na keju. U jednom trenutku došlo je do policijskoj juriša. Na snimku koji je načinio Kahrimanović se čuje da u više navrata
