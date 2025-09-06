VIDEO: Pogledajte kako policajac šutira novinara 021.rs nakon što je pao

Radio 021 pre 23 minuta  |  021.rs
VIDEO: Pogledajte kako policajac šutira novinara 021.rs nakon što je pao

Policija je napala novinara portala 021.rs Emira Kahrimanovića tokom izveštavanja sa protesta, a jedan policajac ga je šutnuo nakon što je pao.

Na protestu u Novom Sadu došlo je do nasilja policije nad građanima. Novinar 021.rs Emir Kahrimanović izveštavao je o potiskivanju učesnika protesta na keju. U jednom trenutku došlo je do policijskoj juriša. Kahrimanović kaže da se sapleo dok je pokušavao da izbegne policajce koji su trčali ka građanima. Nakon što je pao, jedan policajac ga je šutnuo dok je ležao na travi. View this post on Instagram A post shared by Puls Generacije (@puls_generacije) Emir navodi
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Policija napala novinara portala 021.rs dok je izveštavao o protestu u Novom Sadu

Policija napala novinara portala 021.rs dok je izveštavao o protestu u Novom Sadu

N1 Info pre 5 sati
Policija napala novinara portala 021.rs tokom izveštavanja sa protesta

Policija napala novinara portala 021.rs tokom izveštavanja sa protesta

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Nezapamćena intervencija policije u Novom Sadu: suzavac, hapšenja, ulazak u Rektorat

Nezapamćena intervencija policije u Novom Sadu: suzavac, hapšenja, ulazak u Rektorat

Mašina pre 13 minuta
Raspolućena Srbija: Da li je moguć društveni odgovor?

Raspolućena Srbija: Da li je moguć društveni odgovor?

Danas pre 8 minuta
Ovo je zvanični kurs dinara za evro za ponedeljak

Ovo je zvanični kurs dinara za evro za ponedeljak

Blic pre 3 minuta
Na današnji dan, 6. septembar

Na današnji dan, 6. septembar

N1 Info pre 1 sat
(Mape) vrućinama se ne vidi kraj! Tačno ovog datuma se očekuje zahlađenje, a evo kakva je prognoza za ovaj vikend

(Mape) vrućinama se ne vidi kraj! Tačno ovog datuma se očekuje zahlađenje, a evo kakva je prognoza za ovaj vikend

Blic pre 1 sat