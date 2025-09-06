Policija napala novinara portala 021.rs dok je izveštavao o protestu u Novom Sadu

Na protestu u Novom Sadu došlo je do incidenata i policijskog nasilja prema građanima koji su zatražili izbore, nakon čega su se okupili ispred Filozofskog fakulteta.

Na terenu sa protesta izveštavalo je više novinara 021.rs, a reportera Emira Kahrimanovića u jednom trenutku napala je policija. On je izveštavao o potiskivanju učesnika protesta na keju. U jednom trenutku došlo je do policijskoj juriša. Na snimku koji je načinio Kahrimanović se čuje da u više navrata govori da je novinar, nakon čega pada. A post shared by Radio 021 (@radio_021) Kahrimanović kaže da se sapleo dok je pokušavao da izbegne policajce koji su trčali ka