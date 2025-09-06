Policija upala u Rektorat u Novom Sadu i dekan Madić sa njima: Na ulicama policijska brutalnost, suzavci, topovski udari, pendreci, ima povređenih među njima i novinara (VIDEO, FOTO)

Veliki protest „Srbijo, da li se čujemo?“ održan je u Novom Sadu, uz sukobe policije i demonstranta, a skupovi podrške u više gradova Srbije.

Okupljanje u Novom Sadu počelo je u 19 časova na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara, u kampusu Univerziteta u Novom Sadu raspoređene su jake policijske snage i punktovi za prvu pomoć. Više hiljada ljudi stiglo je u protestnu zonu, dok su velike kolone krenule iz drugih delova grada. Povod protesta, na koji su pozvali studenti u blokadi, je, kako navode, narušavanje autonomije Univerziteta i prisustvo policije u zgradama Filozofskog fakulteta i