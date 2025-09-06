Finci senzacijonalno eliminisali Srbiju sa Eurobasketa

Euronews pre 32 minuta  |  Autor: Euronews
Finci senzacijonalno eliminisali Srbiju sa Eurobasketa

Košarkaši Srbije završili su svoje takmičenje na Eurobasketom porazom od Finske u osmini finala šampionata sa 92:86.

Totalno razočarenje "orlova", otišli su u Rigu po zlato, ispali kad se najmanje nadalo. Nema dileme da ovo niko nije očekivao, da će "suomi" izbaciti izabranike Svetislava Pešića već u ovoj fazi takmičenja. Presudio je ofanzivni skok, u kojem su košarkaše Srbije nadskali Finci, što je definitivno presudilo ovaj meč. Košarkaši Srbije su se prilično mučili u prvih 20 minuta, pre svega to se odnosi na sam početak meča, u kojem su Finci krenuli silovite i na startu
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Košarkaši Srbije porazom od Finske eliminisani sa Evropskog prvenstva

Košarkaši Srbije porazom od Finske eliminisani sa Evropskog prvenstva

RTV pre 27 minuta
"Verujte na reč, svašta smo prošli u poslednja 3 dana": Na šta je mislio Aleksa posle šok eliminacije Srbije?

"Verujte na reč, svašta smo prošli u poslednja 3 dana": Na šta je mislio Aleksa posle šok eliminacije Srbije?

Mondo pre 7 minuta
Bolan šamar i katastrofa Srbije na Evropskom prvenstvu – Finska izbacila „orlove“, od ovoga će još dugo brideti obrazi

Bolan šamar i katastrofa Srbije na Evropskom prvenstvu – Finska izbacila „orlove“, od ovoga će još dugo brideti obrazi

Nova pre 32 minuta
Misteriozna izjava avramovića posle ispadanja Srbije! Svi pričaju o onome što je Aleksa rekao!

Misteriozna izjava avramovića posle ispadanja Srbije! Svi pričaju o onome što je Aleksa rekao!

Večernje novosti pre 27 minuta
UŽIVO Karijeva nova bruka - Srbija ispala sa Evrobasketa!; Pešić: "Šta treba da kažem?"

UŽIVO Karijeva nova bruka - Srbija ispala sa Evrobasketa!; Pešić: "Šta treba da kažem?"

B92 pre 7 minuta
Srbija posle skandala i drame ispala sa Evrobasketa! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!

Srbija posle skandala i drame ispala sa Evrobasketa! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!

Večernje novosti pre 32 minuta
Srbija može da odahne - strah od nove povrede na Evrobasketu iza Pešićevog tima

Srbija može da odahne - strah od nove povrede na Evrobasketu iza Pešićevog tima

B92 pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAEurobasketJapanFinskaLuisTurskaNikola JokićVasilije MicićŠpanijaMarko GudurićAleksa AvramovićKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Košarkaši Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Danas pre 1 sat
Čudo u Rigi: Srbija ispala, Finska u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Čudo u Rigi: Srbija ispala, Finska u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Danas pre 37 minuta
Rukometaši Partizana u Ligi Evrope

Rukometaši Partizana u Ligi Evrope

Danas pre 2 sata
Odbojkašice Italije i Turske u finalu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Italije i Turske u finalu Svetskog prvenstva

Danas pre 3 sata
Košarkaši Nemačke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Košarkaši Nemačke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Danas pre 4 sati