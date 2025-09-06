Eurobasket 2025, 11. Dan: Neverovatno, Nemačka gubi od apsolutnog autsajdera!

Kurir pre 17 minuta
Eurobasket 2025, 11. Dan: Neverovatno, Nemačka gubi od apsolutnog autsajdera!

Od najnovijeg Hronološki Neverovatno zvuči, ali Portugal ima prednost protiv Nemačke na poluvremenu rezultatom 32:31.

Franc Vagner je u prvom poluvremenu bio najefikasniji sa 10 poena, a Portugal predvodi Nemjas Keta sa devet poena. Nakon prve četvrtine rezultat utakmcie Nemačka - Portugal je 17:12. Druga utakmica osmine finala je počela u Rigi. Reprezentacija Finske će imati podršku na utakmici protiv Srbije. Njeni navijači se od jutarnjih sati pripremaju za meč. Turska je napravila preokret i sjajnom trećom deonicom je stigla do prednosti, pa je nakon 30 minuta rezultat bio
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Ludnica u Letoniji, svetski prvak u velikom problemu

Ludnica u Letoniji, svetski prvak u velikom problemu

Nova pre 17 minuta
Ep: Srbija protiv Finske u pohodu na četvrtfinale prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita…

Ep: Srbija protiv Finske u pohodu na četvrtfinale prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 17 minuta
Bez iznanđenja na startu nokaut faze evrobasketa: Turska se mučila ali slomila otpor borbenih Šveđana! Prošlo je trideset…

Bez iznanđenja na startu nokaut faze evrobasketa: Turska se mučila ali slomila otpor borbenih Šveđana! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 17 minuta
ORLOVI U LETU, SRBI NA NOGAMA: Večeras svi pratimo JOKIĆA, evo i zbog čega!

ORLOVI U LETU, SRBI NA NOGAMA: Večeras svi pratimo JOKIĆA, evo i zbog čega!

InfoLIGA pre 17 minuta
Juriš na polufinale EP: Evo gde možete da pratite sudar Srbije i Finske na Evrobasketu! Prošlo je trideset godina od čuvenog…

Juriš na polufinale EP: Evo gde možete da pratite sudar Srbije i Finske na Evrobasketu! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 17 minuta
Piksi i Srbija osvajaju rigu: Trijumf nad Letoncima je imperativ, a ovde možete gledati meč! Prošlo je trideset godina od…

Piksi i Srbija osvajaju rigu: Trijumf nad Letoncima je imperativ, a ovde možete gledati meč! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 17 minuta
Počela nokaut faza Evrobasketa – Turska u četvrtfinalu posle neočekivane drame

Počela nokaut faza Evrobasketa – Turska u četvrtfinalu posle neočekivane drame

Sputnik pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEurobasketLitvanijaLetonijaPortugalNemačkaŠvedskaFinskaTurskaBLOG UŽIVOKosarkaska reprezentacija srbije

Sport, najnovije vesti »

Vlahović donosi vođstvo Srbiji u Letoniji

Vlahović donosi vođstvo Srbiji u Letoniji

RTS pre 17 minuta
Poznat sastav Srbije protiv Letonije, Stojković se odlučio za formaciju sa dva klasična napadača

Poznat sastav Srbije protiv Letonije, Stojković se odlučio za formaciju sa dva klasična napadača

Danas pre 17 minuta
Ludnica u Letoniji, svetski prvak u velikom problemu

Ludnica u Letoniji, svetski prvak u velikom problemu

Nova pre 17 minuta
Skandal u Rigi: Navijači Srbije predmet torture

Skandal u Rigi: Navijači Srbije predmet torture

Pravda pre 52 minuta
(Poluvreme) Srbija vodi u rigi: Dušan Vlahović pogodio za minimalno vođstvo protiv Letonije! Prošlo je trideset godina od…

(Poluvreme) Srbija vodi u rigi: Dušan Vlahović pogodio za minimalno vođstvo protiv Letonije! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 2 minuta