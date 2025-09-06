Vučić vrši pritisak na Tužilaštvo da se obračuna sa N1

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovo je izneo ozbiljne optužbe i pretnje na račun naše televizije, koristeći svaku priliku da N1 predstavi kao neprijatelja države, a ne kao nezavisni medij koji radi svoj posao.

Povod za napad bio je direktan prenos događaja tokom brutalne policijske intervencije koja se dogodila sinoć u Novom Sadu, kada je jedna građanka, uplašena i uznemirena dok se spašavala, izgovorila rečenicu koja je mogla biti shvaćena kao poziv na nasilje. Svima je jasno da to nije stav N1, već autentično svedočenje sa lica mesta i to u programu uživo na koje nismo mogli da utičemo. Uprkos tome, predsednik je iskoristio situaciju da nam zapreti: „Čekam reakciju