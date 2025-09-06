Vremenska prognoza Srbije: pretežno sunčano i toplo vreme uz osveženje i nestabilnosti sredinom i krajem septembra

Naslovi.ai pre 23 minuta

U Srbiji se očekuje stabilno i toplo vreme do sredine sledeće sedmice, sa osveženjem i nestabilnostima u drugom delu septembra.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje da će danas i narednih dana u Srbiji biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, sa maksimalnim temperaturama od 28 do 33 stepena, a tokom dana moguć je lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Blic Blic Blic

Danas će doći do pada temperature za 4 do 6 stepeni, naročito na severozapadu Balkana, uz umereno naoblačenje i lokalnu pojavu slabe kiše, pretežno u Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Na istoku i jugu zadržaće se toplo vreme sa sunčanim intervalima. N1 Info Serbian News Media

Prognoza za sutra predviđa pretežno sunčano vreme sa slabom do umerenom oblačnošću i mogućim pljuskovima i grmljavinom u planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni, a temperature će se kretati od 8 do 18 stepeni ujutru i od 28 do 33 stepena tokom dana. Danas Nova Novi magazin

Prema prognozi Marka Čubrila, tokom vikenda u Srbiji će biti svežije, ali od nedelje ponovo relativno toplo vreme. Osveženje i nestabilnosti se očekuju oko sredine nedelje, dok je jače zahlađenje sa padavinama moguće oko 15. septembra. Mondo