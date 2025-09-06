Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Novi magazin pre 19 minuta  |  Beta
Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da su, sem Banke Poštanske štedionice (PBŠ), još neke banke najavile da će sniziti kamate na kredite ispod očekivanih koje je propisala Narodna banka Srbije (NBS) u sklopu mere o snižavanju kamatnih stopa na gotovinske, potrošačke i stambene kredite, kao i za refinansiranje postojećih kredita.

"Banke, kao što smo videli na primeru BPŠ, mogu da snize kamatne stope i ispod naših očekivanja, i imamo najave da će to učiniti još neke banke. Stvaranje najboljih mogućih uslova kreditiranja je u zajedničkom interesu i banaka i klijenata, time su čuva poverenje u bankarski sektor, i očekujemo da to banke propoznaju", rekla je Tabaković u intervjuu za današnji Kurir. Govoreći o koristi koje će građani imati od nižih kamatnih stopa na kredite, pozvala ih je da
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Tabaković o merama za bolji život građana: Što ranije refinansiraju kredit po nižim kamatama, građani će više uštedeti

Tabaković o merama za bolji život građana: Što ranije refinansiraju kredit po nižim kamatama, građani će više uštedeti

Kurir pre 19 minuta
Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Danas pre 55 minuta
Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Biznis.rs pre 1 sat
Krediti sa nižim kamatama: Koje banke nude povoljnije uslove i kolike su stope?

Krediti sa nižim kamatama: Koje banke nude povoljnije uslove i kolike su stope?

Ozon pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićKreditiStambeni kreditiKamateNBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekamatne stope

Ekonomija, najnovije vesti »

Plaža bez mora privlači turiste iz celog sveta

Plaža bez mora privlači turiste iz celog sveta

Kamatica pre 39 minuta
Misteriozni kafedžija iz Skoplja bio najbogatiji u SFRJ

Misteriozni kafedžija iz Skoplja bio najbogatiji u SFRJ

Kamatica pre 29 minuta
Tabaković o merama za bolji život građana: Što ranije refinansiraju kredit po nižim kamatama, građani će više uštedeti

Tabaković o merama za bolji život građana: Što ranije refinansiraju kredit po nižim kamatama, građani će više uštedeti

Kurir pre 19 minuta
Ciparski plin bit će isporučen na europska tržišta korištenjem egipatske infrastrukture

Ciparski plin bit će isporučen na europska tržišta korištenjem egipatske infrastrukture

SEEbiz pre 19 minuta
Nike menja čuveni slogan „Just Do It“ kako bi pridobio „anksioznu generaciju“

Nike menja čuveni slogan „Just Do It“ kako bi pridobio „anksioznu generaciju“

BizLife pre 9 minuta