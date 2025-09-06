Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Guvernerka Jorgovanka Tabaković izjavila je da su, sem Banke Poštanske štedionice (PBŠ), još neke banke najavile da će sniziti kamate na kredite ispod očekivanih koje je propisala Narodna banka Srbije (NBS) u sklopu mere o snižavanju kamatnih stopa na gotovinske, potrošačke i stambene kredite, kao i za refinansiranje postojećih kredita.

"Banke, kao što smo videli na primeru BPŠ, mogu da snize kamatne stope i ispod naših očekivanja, i imamo najave da će to učiniti još neke banke. Stvaranje najboljih mogućih uslova kreditiranja je u zajedničkom interesu i banaka i klijenata, time su čuva poverenje u bankarski sektor, i očekujemo da to banke propoznaju", rekla je Tabaković u intervjuu za današnji Kurir. Govoreći o koristi koje će građani imati od nižih kamatnih stopa na kredite, pozvala ih je da