Krediti sa nižim kamatama: Koje banke nude povoljnije uslove i kolike su stope?

Ozon pre 2 sata
Krediti sa nižim kamatama: Koje banke nude povoljnije uslove i kolike su stope?

Prve nedelje nakon uvođenja novih ekonomskih mera, građani Srbije pokazali su veliko interesovanje za kredite sa nižim kamatnim stopama.

Dok se očekuje da sve banke do 15. septembra objave ažurirane ponude, Banka Poštanska štedionica već je primenila nova pravila i izašla sa ponudom koja je povoljnija čak i od minimuma propisanog od strane Narodne banke Srbije. Mere obuhvataju gotovinske i potrošačke kredite, refinansiranje postojećih zajmova, ali i stambene kredite namenjene zaposlenima sa platom do 100.000 dinara i penzionerima. Cilj je da se rasterete domaćinstva i omogući lakši pristup
Tabaković o merama za bolji život građana: Što ranije refinansiraju kredit po nižim kamatama, građani će više uštedeti

Kurir pre 2 minuta
Tabaković: Od 15. septembra još neke banke će sniziti kamate na kredite

Nova ekonomija pre 32 minuta
Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Novi magazin pre 1 sat
Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Danas pre 2 sata
Tabaković: Od 15. septembra banke će sniziti kamate na kredite više od propisanog

Biznis.rs pre 2 sata
Tabaković o merama za bolji život građana: Što ranije refinansiraju kredit po nižim kamatama, građani će više uštedeti

Kurir pre 2 minuta
