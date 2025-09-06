Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Večeras su u Novom Sadu mirni građani, okupljeni da izraze svoje mišljenje, brutalno napadnuti od strane policije.

U punoj opremi za razbijanje demonstracija, veliki broj kordona MUP-a je bez ikakvog povoda krenuo na okupljene studente i građane. Umesto da štite građane, oni ih tretiraju kao neprijatelje u sopstvenoj zemlji. Građani Srbije imaju Ustavom i međunarodnim konvencijama zagarantovano pravo da slobodno izražavaju svoje mišljenje, da se okupljaju i protestuju mirno i bez straha od represije. Član 54. Ustava Republike Srbije jasno kaže da se „sloboda okupljanja