Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Ozon press pre 2 sata
Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Večeras su u Novom Sadu mirni građani, okupljeni da izraze svoje mišljenje, brutalno napadnuti od strane policije.

U punoj opremi za razbijanje demonstracija, veliki broj kordona MUP-a je bez ikakvog povoda krenuo na okupljene studente i građane. Umesto da štite građane, oni ih tretiraju kao neprijatelje u sopstvenoj zemlji. Građani Srbije imaju Ustavom i međunarodnim konvencijama zagarantovano pravo da slobodno izražavaju svoje mišljenje, da se okupljaju i protestuju mirno i bez straha od represije. Član 54. Ustava Republike Srbije jasno kaže da se „sloboda okupljanja
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Građanske inicijative: Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Građanske inicijative: Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMUPžandarmerija

Društvo, najnovije vesti »

Policija napala novinara portala 021.rs dok je izveštavao o protestu u Novom Sadu

Policija napala novinara portala 021.rs dok je izveštavao o protestu u Novom Sadu

N1 Info pre 56 minuta
Vremeplov: Počeo sa radom Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu

Vremeplov: Počeo sa radom Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu

RTV pre 1 sat
Policija upala u Rektorat u Novom Sadu i dekan Madić sa njima: Na ulicama policijska brutalnost, suzavci, topovski udari…

Policija upala u Rektorat u Novom Sadu i dekan Madić sa njima: Na ulicama policijska brutalnost, suzavci, topovski udari, pendreci, ima povređenih među njima i novinara (VIDEO, FOTO)

Danas pre 2 sata
Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Žandarmerija da hitno prestane sa napadima na građane

Ozon press pre 2 sata
Protest u Novom Sadu: Od tišine i govora, do pirotehnike i intervencije policije

Protest u Novom Sadu: Od tišine i govora, do pirotehnike i intervencije policije

BBC News pre 3 sata