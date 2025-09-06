Đilas tvrdi da se Vučić napio na proslavi rođendana unuka Nikole Petrovića, pa u ponoć pretio narodu: „Pevao pola dana i pio. I to mnogo“

Pravda pre 1 sat  |  Nova
Đilas tvrdi da se Vučić napio na proslavi rođendana unuka Nikole Petrovića, pa u ponoć pretio narodu: „Pevao pola dana i pio…

Predsednik Stranke slobode i pravde na platformi X komentarisao je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, tvrdeći da je pijan držao konferenciju za medije, a na kojoj je pretio narodu.

„‘Četiri godine duge’ i ‘A sad adio’ je juče na proslavi prvog rođendana unuka Nikole Petrovića na mikrofon pevao Aleksandar Vučić. Pevao pola dana i pio. I to mnogo. I onda tako pijan oko ponoći držao konferenciju za štampu na kojoj je pretio narodu, evropske političare nazivao ološem, optuživao susedne zemlje da spremaju rat sa Srbijom…“, napisao je Đilas i dodao: „Kao i svaki čovek koji je pod uticajem alkohola Aleksandar Vučić je govorio svašta. Iako su videli
