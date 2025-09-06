VIDEO: Završena Prajd šetnja u Beogradu

Prajd protestna šetnja nekoliko hiljada pripadnika LGBT+ zajednice, završena je oko 19.00 časova, povratkom u park Manjež, nakon šetnje centralnim beogradskim ulicama.

Šetnja je, nakon 16-minute tišine kod Pravnog fakulteta, nastavljena Bulevarom kralia Aleksandra, Resavskom i ulicama Kralja Milana i Kneza Miloša, a potom pored Vlade Srbije nazad u park Manjež. Ceo Prajd protekao je bez većih incidenata, a jedina incidentna situacija dogodila se kod Vaznesenjske crkve, gde je bilo okupljeno nekoliko desetina osoba koje se protive Prajdu. Kordon policije bio je na trotorau kod te crkve, tokom prolaska učesnika Prajda tako da se