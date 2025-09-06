Devet golova i pobeda Partizana u ''Zemunelu''!

U prijateljskoj utakmici koja je bila zatvorena za javnost, Partizan je danas na terenu SC Teleoptik u Zemunu dočekao ekipu pančevačkog Železničara i slavio rezultatom 5:4! Poveli su Pančevci posle petnaestak minuta igre golom Silvestera Džaspera, izjednačio je Natho šest minuta kasnije, a novo vođstvo Pančevcima doneo je Karikari.

Ipak, Partizan je do poluvremena uspeo da napravi preokret golovima dušana Jovanovića za 3:2. Tu se crno-beli nisu zaustavili, pa su u nastavku poogađali Demba Sek i još jednom Bibars Natho, ovoga puta iz jedanaesterca, za velikih 5:2 u korist Partizana. Do kraja meča Pančevci su uspeli da ublaže poraz pogocima Kuljanina i Cvetkovića koji je postigao prelep gol iz slobodnog udarca za konačnih 5:4. Partizan: Krunić - Stojković, Vasiljević, Milovanović, Malik -