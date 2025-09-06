Nole na zalasku karijere ima jednu posebnu želju, da obuče dres Srbije u domovini!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković elminisan je od Karlosa Alkaraza u polufinalu US opena.

Srbin je tako na sva četiri grend slema ove godine ispadao u polufinalu, a nakon meča priznao je da su Janik Siner i Karlos Alkaraz trenutno bolji igrači od njega. Đoković je progovorio i o svojim željama u ovoj fazi karijere, a 38-godišnjak ima poseban motiv da nastupa za reprezentaciju Srbije. "Voleo bih da igram. Znate koliko sam bio na raspolaganju reprezentaciji tokom svoje karijere, to je za mene ogromna čast, privilegija i zadovoljstvo, da delim svlačionicu