Nole na zalasku karijere ima jednu posebnu želju, da obuče dres Srbije u domovini!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Nole na zalasku karijere ima jednu posebnu želju, da obuče dres Srbije u domovini!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković elminisan je od Karlosa Alkaraza u polufinalu US opena.

Srbin je tako na sva četiri grend slema ove godine ispadao u polufinalu, a nakon meča priznao je da su Janik Siner i Karlos Alkaraz trenutno bolji igrači od njega. Đoković je progovorio i o svojim željama u ovoj fazi karijere, a 38-godišnjak ima poseban motiv da nastupa za reprezentaciju Srbije. "Voleo bih da igram. Znate koliko sam bio na raspolaganju reprezentaciji tokom svoje karijere, to je za mene ogromna čast, privilegija i zadovoljstvo, da delim svlačionicu
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Nole otkriva veliku želju: Voleo bih da ovo uradim za Srbiju

Nole otkriva veliku želju: Voleo bih da ovo uradim za Srbiju

Story pre 29 minuta
Momenat koji je promakao mnogima: Đoković ušao u tunel nakon poraza od Alkaraza a onda se desilo ovo! Zvanično: Nemanja…

Momenat koji je promakao mnogima: Đoković ušao u tunel nakon poraza od Alkaraza a onda se desilo ovo! Zvanično: Nemanja Nedović potpisao! (foto)

Hot sport pre 29 minuta
Šejn Larkin: „Znali smo način odbrane Srbije i šta ću moći da iskoristim“ momenat koji je promakao mnogima: Đoković ušao u…

Šejn Larkin: „Znali smo način odbrane Srbije i šta ću moći da iskoristim“ momenat koji je promakao mnogima: Đoković ušao u tunel nakon poraza od Alkaraza a onda se desilo ovo!

Hot sport pre 4 minuta
Novak zabrinuo sve: Đoković opet progovorio o kraju karijere! Zvanično: Nemanja Nedović potpisao! (foto)

Novak zabrinuo sve: Đoković opet progovorio o kraju karijere! Zvanično: Nemanja Nedović potpisao! (foto)

Hot sport pre 49 minuta
Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Zvanično: Nemanja Nedović potpisao! (foto)

Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Zvanično: Nemanja Nedović potpisao! (foto)

Hot sport pre 49 minuta
Siner zakazao duel sa alkarazom! Italijan u borbi za novi pehar na Ju-es openu sa Špancem

Siner zakazao duel sa alkarazom! Italijan u borbi za novi pehar na Ju-es openu sa Špancem

Večernje novosti pre 15 minuta
Priznanje Rafe Nadala: " Za Đokovića mi je trebala jedna stvar, a to više nisam mogao..."

Priznanje Rafe Nadala: " Za Đokovića mi je trebala jedna stvar, a to više nisam mogao..."

Telegraf pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićUS OpenKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

„ORLOVI“ U BORBI ZA SVETSKO: Srbija traži goleadu Vlahovića, a evo i zašto!

„ORLOVI“ U BORBI ZA SVETSKO: Srbija traži goleadu Vlahovića, a evo i zašto!

RTK pre 19 minuta
ORLOVI U LETU, SRBI NA NOGAMA: Večeras svi pratimo JOKIĆA, evo i zbog čega!

ORLOVI U LETU, SRBI NA NOGAMA: Večeras svi pratimo JOKIĆA, evo i zbog čega!

Bujanovačke pre 19 minuta
Fudbaleri Srbije danas od 15 časova igraju protiv Letonije

Fudbaleri Srbije danas od 15 časova igraju protiv Letonije

Nedeljnik pre 34 minuta
Nole otkriva veliku želju: Voleo bih da ovo uradim za Srbiju

Nole otkriva veliku želju: Voleo bih da ovo uradim za Srbiju

Story pre 29 minuta
Zvanično - "Knez" Nemanja Nedović, veruje da u Monaku može da uradi nešto posebno!

Zvanično - "Knez" Nemanja Nedović, veruje da u Monaku može da uradi nešto posebno!

Sportske.net pre 49 minuta