Alkaras: Rekao sam Novaku da izgleda kao da ima 25

Razgovor Novaka Đokovića i Karlosa Alkarasa na kraju polufinalnog meča US Opena je potrajao, a španski teniser otkrio je na konferenciji šta su on i najbolji svih vremena jedan drugom rekli na mreži.

Poštovanje prema Novaku Đokoviću Karlos Alkaras pokazao je veliki broj puta, ali nije zaboravio da to učini i sada posle poraza na US Openu. Na konferenciji za medije drugi reket sveta otkrio je koliko se divi srpskom asu. – Rekao sam mu da je impresivan, da je impresivno šta je sve uradio ove godine na grend slemovima, plasiravši se na sva četiri u polufinale, izazivajući mnogo mlađe protivnike. Rekao sam mu da fizički izgleda kao da ima 25 godina, da je veoma