Alkaras: Rekao sam Novaku da izgleda kao da ima 25

Vesti online pre 23 minuta
Alkaras: Rekao sam Novaku da izgleda kao da ima 25

Razgovor Novaka Đokovića i Karlosa Alkarasa na kraju polufinalnog meča US Opena je potrajao, a španski teniser otkrio je na konferenciji šta su on i najbolji svih vremena jedan drugom rekli na mreži.

Poštovanje prema Novaku Đokoviću Karlos Alkaras pokazao je veliki broj puta, ali nije zaboravio da to učini i sada posle poraza na US Openu. Na konferenciji za medije drugi reket sveta otkrio je koliko se divi srpskom asu. – Rekao sam mu da je impresivan, da je impresivno šta je sve uradio ove godine na grend slemovima, plasiravši se na sva četiri u polufinale, izazivajući mnogo mlađe protivnike. Rekao sam mu da fizički izgleda kao da ima 25 godina, da je veoma
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Momenat koji je promakao mnogima: Đoković ušao u tunel nakon poraza od Alkaraza a onda se desilo ovo! Prošlo je trideset…

Momenat koji je promakao mnogima: Đoković ušao u tunel nakon poraza od Alkaraza a onda se desilo ovo! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 18 minuta
Šejn Larkin: „Znali smo način odbrane Srbije i šta ću moći da iskoristim“ prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na…

Šejn Larkin: „Znali smo način odbrane Srbije i šta ću moći da iskoristim“ prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 18 minuta
Nadal otvorio dušu o rivalstvu sa Đokovićem: „Kada su se pojavili problemi izgubio sam samopouzdanje u kretanju“ prošlo je…

Nadal otvorio dušu o rivalstvu sa Đokovićem: „Kada su se pojavili problemi izgubio sam samopouzdanje u kretanju“ prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 18 minuta
Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na…

Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 18 minuta
Novak zabrinuo sve: Đoković opet progovorio o kraju karijere! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana…

Novak zabrinuo sve: Đoković opet progovorio o kraju karijere! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 18 minuta
Alkaras: Novak izgleda kao da ima 25 godina

Alkaras: Novak izgleda kao da ima 25 godina

Sportski žurnal pre 3 minuta
Tramp dolazi na finale US opena

Tramp dolazi na finale US opena

Sportske.net pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisUS Opensport

Sport, najnovije vesti »

Vlahović donosi vođstvo Srbiji u Letoniji

Vlahović donosi vođstvo Srbiji u Letoniji

RTS pre 18 minuta
Poznat sastav Srbije protiv Letonije, Stojković se odlučio za formaciju sa dva klasična napadača

Poznat sastav Srbije protiv Letonije, Stojković se odlučio za formaciju sa dva klasična napadača

Danas pre 18 minuta
Ludnica u Letoniji, svetski prvak u velikom problemu

Ludnica u Letoniji, svetski prvak u velikom problemu

Nova pre 18 minuta
Skandal u Rigi: Navijači Srbije predmet torture

Skandal u Rigi: Navijači Srbije predmet torture

Pravda pre 53 minuta
(Poluvreme) Srbija vodi u rigi: Dušan Vlahović pogodio za minimalno vođstvo protiv Letonije! Prošlo je trideset godina od…

(Poluvreme) Srbija vodi u rigi: Dušan Vlahović pogodio za minimalno vođstvo protiv Letonije! Prošlo je trideset godina od čuvenog škorpiona: Na današnji dana Rene Igita je izveo jedan od najlegendarnijih poteza u istoriji fudbala!

Hot sport pre 3 minuta