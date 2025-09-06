Satanski smeh Aleksandra Vučića

Aleksandar Vučić odaje utisak duboko frustriranog čoveka koji uživa u patnji drugih. Njegov kez ujedno je i njegov stav prema Novom Sadu, njegovim žiteljima i, posebno, šesnaestero mrtvih u padu nadstrešnice

Aleksandar Vučić je konačno sretan. Nasmijan i vedar, sijao je od zadovoljstva zbog brutalnog policijskog nasilja u Novom Sadu. Dok nastaju ovi redovi, niko nema predstavu koliko ljudi je povrijeđeno. Zna se da ih je mnogo. Neki imaju i teške povrede. To je glavni razlog za Vučićev osmijeh od uha do uha. Njegov govor tijela odaje duboko frustriranog čovjeka koji uživa u patnji drugih – žena, djece, mladih i starih osoba. Cinično im se ceri dok je Novi Sad po drugi