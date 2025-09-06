Vučič proglasio pobedu u Novom Sadu

Vreme pre 6 sati
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se sve vreme obraćanja o protestima u Novom Sadu na čudan način smeškao. Insistirao je na smešno malom broju demonstranata i kako je policija bila divna

U celoj Srbiji protiv vlasti je u petak protestovalo ukupno 9380 ljudi, od toga u Novom Sadu 7020, izjavio je tokom obraćanje naciji u petak nešto pre ponoći predsednik Republike Aleksandar Vučić u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova. Uz njega su stajali ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević. Vučić se na čudan način osmehivao sve vreme obraćanja, dok je govorio o nekom najgorem ološu koji mrzi Srbiju, u šta spadaju i
Euronews pre 6 sati
Nedeljnik pre 6 sati
