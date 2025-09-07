Bekuta hitno prekinula koncert Devojka se pojavila na bini, a onda je sve stalo (video)

Alo pre 1 sat
Dobila nesvakidašnje iznenađenje

Ana Bekuta je sinoć održala svoj prvi od dva zakazana koncerta u Sava Centru, a sa publikom je proslavila 40 godina blistave karijere i svoj rođendan. Publika je uživala u nezaboravnom koncertu ispunjenom najlepšim hitovima koje je Ana Bekuta nizala kroz decenije, a najdirljiviji trenutak večeri desio se kada je na binu izašla njena unuka. Sonja Polić se pojavila u elegantnoj dugoj crnoj haljini, donoseći baki rođendansku tortu na tri sprata. Ceo Sava Centar ustao
