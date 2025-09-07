Unuka iznenadila anu bekutu na koncertu: Prelepa Sonja u elegantnoj haljini izašla na scenu sa tortom na 3 sprata: Cela dvorana ustala na noge (Video)

Blic pre 39 minuta
Večeras je Sava Centar bio ispunjen emocijama i muzikom jer je pevačica Ana Bekuta proslavila 40 godina blistave karijere, a ujedno i svoj rođendan.

Publika je uživala u nezaboravnom koncertu, ispunjenom najlepšim hitovima koje je Ana Bekuta nizala kroz decenije. Najdirljiviji trenutak večeri desio se kada je na binu izašla njena unuka, prelepa Sonja Polić, u elegantnoj dugoj crnoj haljini, donoseći baki tortu na tri sprata. Ceo Sava Centar ustao je da peva rođendansku pesmu, a pevačica nije skidala osmeh sa lica. Pevačica Ana Bekuta imala je dugačku crno belu haljinu na sebi, a pred svoj koncert sumirala je
