Ubio jednu i teško povredio tri osobe: Tragedija u Francuskoj: Vozač (81) izgubio svest za volanom, vozilo udarilo u grupu ljudi!

Blic pre 1 sat
Ubio jednu i teško povredio tri osobe: Tragedija u Francuskoj: Vozač (81) izgubio svest za volanom, vozilo udarilo u grupu…

Jedna žena je poginula, a tri osobe su teško povređene u francuskom departmanu Manš kada je na njih naletelo vozilo u kojem se nalazio 81-godišnji vozač, koji je iz nepoznatih razloga izgubio svest pre incidenta, saopštile su lokalne vlasti.

- Na osnovu početnih prikupljenih dokaza, čini se da je vozaču vozila sa automatskim menjačem pozlilo. Vozilo je nastavilo da se kreće po putu nekoliko metara pre nego što je udarilo u grupu ljudi. Jedna žena je poginula, a tri druge osobe su u kritičnom stanju. Teorija o namernoj akciji je formalno isključena - rekao je tužilac iz Kutansa, Gotje Pupo. Vozač je zadobio lakše povrede, kao i druga osoba koja se nalazila u automobilu, a povređeno je još četvoro
