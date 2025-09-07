Francuska: 81-godišnjak izgubio svest za volanom, ubio jednu i povredio tri osobe

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Francuska: 81-godišnjak izgubio svest za volanom, ubio jednu i povredio tri osobe
Jedna žena je poginula, a tri osobe su teško povređene u francuskom departmanu Manš kada je na njih naletelo vozilo u kojem se nalazio 81-godišnji vozač, koji je iz nepoznatih razloga izgubio svest pre incidenta, saopštile su lokalne vlasti. ''Na osnovu početnih prikupljenih dokaza, čini se da je vozaču vozila sa automatskim menjačem pozlilo. Vozilo je nastavilo da se kreće po putu nekoliko metara pre nego što je udarilo u grupu ljudi. Jedna žena je poginula, a tri
