Užas! Usmrtio jednu i povredio tri osobe: 81-godišnjak izgubio svest za volanom

Alo pre 53 minuta
Užas! Usmrtio jednu i povredio tri osobe: 81-godišnjak izgubio svest za volanom

Jedna žena je poginula, a tri osobe su teško povređene u francuskom departmanu Manš kada je na njih naletelo vozilo u kojem se nalazio 81-godišnji vozač, koji je iz nepoznatih razloga izgubio svest pre incidenta, saopštile su lokalne vlasti.

''Na osnovu početnih prikupljenih dokaza, čini se da je vozaču vozila sa automatskim menjačem pozlilo. Vozilo je nastavilo da se kreće po putu nekoliko metara pre nego što je udarilo u grupu ljudi. Jedna žena je poginula, a tri druge osobe su u kritičnom stanju. Teorija o namernoj akciji je formalno isključena“, rekao je tužilac iz Kutansa, Gotje Pupo. Vozač je zadobio lakše povrede, kao i druga osoba koja se nalazila u atomobilu, a povređeno je još četvoro pešaka,
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ubio jednu i teško povredio tri osobe: Tragedija u Francuskoj: Vozač (81) izgubio svest za volanom, vozilo udarilo u grupu…

Ubio jednu i teško povredio tri osobe: Tragedija u Francuskoj: Vozač (81) izgubio svest za volanom, vozilo udarilo u grupu ljudi!

Blic pre 19 minuta
Francuska: 81-godišnjak izgubio svest za volanom, ubio jednu i povredio tri osobe

Francuska: 81-godišnjak izgubio svest za volanom, ubio jednu i povredio tri osobe

Telegraf pre 53 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Maduro pokazao zube Amerikancima "Ako se to desi, ulazimo u oružanu fazu borbe!"

Maduro pokazao zube Amerikancima "Ako se to desi, ulazimo u oružanu fazu borbe!"

Alo pre 3 minuta
Profit ispred slobode

Profit ispred slobode

Radar pre 59 minuta
Karlo (15) će danas postati prvi svetac milenijalac: Pripisuju mu se ova čuda, poznat je i kao "Božiji influenser" (foto…

Karlo (15) će danas postati prvi svetac milenijalac: Pripisuju mu se ova čuda, poznat je i kao "Božiji influenser" (foto, video)

Blic pre 54 minuta
(Foto) "Volim miris deportacija ujutru": Tramp objavio fotografiju u vojnoj uniformi, oko njega vatra i helikopteri: "Saznaće…

(Foto) "Volim miris deportacija ujutru": Tramp objavio fotografiju u vojnoj uniformi, oko njega vatra i helikopteri: "Saznaće šta je Ministarstvo rata"

Blic pre 1 sat
"Zašto lažete: Trampa?" Masovni protesti u Jerusalimu: "Najgori neprijatelj jevrejskog naroda"

"Zašto lažete: Trampa?" Masovni protesti u Jerusalimu: "Najgori neprijatelj jevrejskog naroda"

Blic pre 59 minuta