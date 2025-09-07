Užas! Usmrtio jednu i povredio tri osobe: 81-godišnjak izgubio svest za volanom

Jedna žena je poginula, a tri osobe su teško povređene u francuskom departmanu Manš kada je na njih naletelo vozilo u kojem se nalazio 81-godišnji vozač, koji je iz nepoznatih razloga izgubio svest pre incidenta, saopštile su lokalne vlasti.

''Na osnovu početnih prikupljenih dokaza, čini se da je vozaču vozila sa automatskim menjačem pozlilo. Vozilo je nastavilo da se kreće po putu nekoliko metara pre nego što je udarilo u grupu ljudi. Jedna žena je poginula, a tri druge osobe su u kritičnom stanju. Teorija o namernoj akciji je formalno isključena“, rekao je tužilac iz Kutansa, Gotje Pupo. Vozač je zadobio lakše povrede, kao i druga osoba koja se nalazila u atomobilu, a povređeno je još četvoro pešaka,