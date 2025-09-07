„Dolazi vreme kada će svi policajci čije su uniforme ukaljane odgovarati pred zakonom“: DS o smeni komandanta SAJ

Demokratska stranka ocenila je danas da je smena komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoja Vulevića pokazatelj da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ima nameru da vrh policije podredi sopstvenim interesima i pretvori ga u strukturu koja štiti vlast, a ne državu. „Možemo samo da se nadamo da Srbija neće biti suočena sa bezbednosnim izazovima koji zahtevaju profesionalni pristup, s obzirom na to da su se sadašnji donosioci odluka u Ministarstvu