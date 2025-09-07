Dačić: Spasoje Vulević sam tražio da ide u penziju

Vreme pre 3 sata
Dačić: Spasoje Vulević sam tražio da ide u penziju

Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević razrešen je dužnosti posle zahteva predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prenosi N1. Dačić tvrdi suprotno

Do smene dolazi nakon što je Vulević odbijao da transformiše SAJ u pretorijansku gardu vlasti, što je u političkom vrhu doživljeno kao neposlušnost, pisalo je „Vreme“. Njegov autoritet unutar policije postao je smetnja upravo zbog toga što nije želeo da se jedinica koristi u akcijama protiv građana. Na odlazak Spasoja Vulevića iz službe gleda se ne samo kao na kraj jedne epohe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, već i kao na politički signal – da u vrhu
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Smena komandanta SAJ

Smena komandanta SAJ

Radar pre 5 sati
N1 saznaje: Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića

N1 saznaje: Komandant SAJ-a razrešen dužnosti na zahtev Vučića

N1 Info pre 6 sati
„Dolazi vreme kada će svi policajci čije su uniforme ukaljane odgovarati pred zakonom“: DS o smeni komandanta SAJ

„Dolazi vreme kada će svi policajci čije su uniforme ukaljane odgovarati pred zakonom“: DS o smeni komandanta SAJ

Danas pre 6 sati
DS: Vučić pretvara policiju u štit sopstvene vlasti – časni policajci biće stub nove bezbednosti

DS: Vučić pretvara policiju u štit sopstvene vlasti – časni policajci biće stub nove bezbednosti

N1 Info pre 7 sati
Zapovjednik SAJ-a razriješen dužnosti na zahtjev Vučića

Zapovjednik SAJ-a razriješen dužnosti na zahtjev Vučića

SEEbiz pre 7 sati
DS: Vučić pretvara policiju u štit sopstvene vlasti – časni policajci biće stub nove bezbednosti

DS: Vučić pretvara policiju u štit sopstvene vlasti – časni policajci biće stub nove bezbednosti

Serbian News Media pre 7 sati
Mitrović: “Među studente samo u belim košuljama” – rečenica zbog koje komandant SAJ ide u penziju

Mitrović: “Među studente samo u belim košuljama” – rečenica zbog koje komandant SAJ ide u penziju

Serbian News Media pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSAJ

Društvo, najnovije vesti »

Rektor Univerziteta u Novom Sadu poziva zaposlene na sastanak

Rektor Univerziteta u Novom Sadu poziva zaposlene na sastanak

Danas pre 24 minuta
"Izvukli su ga pre nego što je auto eksplodirao": Majka traži misteriozne heroje koji su joj spasili sina: Doživeo udes kod…

"Izvukli su ga pre nego što je auto eksplodirao": Majka traži misteriozne heroje koji su joj spasili sina: Doživeo udes kod Futoga, a onda...

Blic pre 14 minuta
Pogledajte kako je retro salonski stan u Novom Sadu postao moderni otvoreni prostor za život

Pogledajte kako je retro salonski stan u Novom Sadu postao moderni otvoreni prostor za život

Danas pre 49 minuta
„Ko Ustav brani a, ko ga ruši?“: Studentski protest u Kragujevcu kao podrška Novici Antiċu

„Ko Ustav brani a, ko ga ruši?“: Studentski protest u Kragujevcu kao podrška Novici Antiċu

Danas pre 1 sat
Centar za istraživanje bezbednosti: Politička zloupotreba SAJ-a imala bi nesagledive posledice po društvo

Centar za istraživanje bezbednosti: Politička zloupotreba SAJ-a imala bi nesagledive posledice po društvo

Danas pre 1 sat