Dačić: Spasoje Vulević sam tražio da ide u penziju

Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević razrešen je dužnosti posle zahteva predsednika Srbije Aleksandra Vučića, prenosi N1. Dačić tvrdi suprotno

Do smene dolazi nakon što je Vulević odbijao da transformiše SAJ u pretorijansku gardu vlasti, što je u političkom vrhu doživljeno kao neposlušnost, pisalo je „Vreme“. Njegov autoritet unutar policije postao je smetnja upravo zbog toga što nije želeo da se jedinica koristi u akcijama protiv građana. Na odlazak Spasoja Vulevića iz službe gleda se ne samo kao na kraj jedne epohe u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici, već i kao na politički signal – da u vrhu