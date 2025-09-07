Smena komandanta SAJ

Radar pre 48 minuta  |  Milan Radonjić
Smena komandanta SAJ

Spasoje Vulević, general policije i dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice penzionisan je tokom vikenda odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova, a koja će postati efektivna već od ponedeljka, saznaje Radar iz pouzdanih izvora.

Ova odluka dolazi posle brojnih napada na komandanta SAJ u medijima pod kontrolom vlasti, ali i na lično insistiranje predsednika Republike koji se u više navrata javno žalio na generala Vulovića. Prema pouzdanim informacijama, komandant SAJ odbijao je u nekoliko navrata zahteve da njegova jedinica interveniše protiv građana u protestu. Paralelno sa smenom, odnosno penzionisanjem Vulovića, obezbeđenje ambasade SAD koje je skoro dve decenije obavljao SAJ, postepeno
