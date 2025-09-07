Još jedan Novosađanin uhapšen na protestu, pušten da se brani sa slobode

Danas pre 53 minuta  |  Beta
Još jedan Novosađanin uhapšen na protestu, pušten da se brani sa slobode

– Novosađanin Boris Balan Nikolić pušten je danas da se brani sa slobode, nakon saslušanja, jer je sudija za prethodni postupak odbio zahtev tužilaštva da mu se odredi pritvor.

Njemu će se za napad na službeno lice u vršenju dužnosti suditi u redovnom postupku, a Nikolić će se braniti sa slobode. Uhapšen je na Đačkom igralištu, kada su se demonstranti našli u okruženju policije, nakon što je razbijen studentski protest održan u petak, 5. septembra ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pored njega, da se brani sa slobode pušten je i student Akademije umetnosti Srđan Kner, kome se na teret mu se stavlja napad na službeno lice u vršenju
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dvojica Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak puštena da se brane za slobode, ispred suda se okupili građani

Dvojica Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak puštena da se brane za slobode, ispred suda se okupili građani

N1 Info pre 48 minuta
Saslušanja u Novom Sadu zbog protesta, jedan od uhapšenih brani se sa slobode

Saslušanja u Novom Sadu zbog protesta, jedan od uhapšenih brani se sa slobode

NIN pre 1 sat
Još jedan Novosađanin uhapšen na protestu pušten da se brani za slobode

Još jedan Novosađanin uhapšen na protestu pušten da se brani za slobode

Radio 021 pre 27 minuta
FOTO i VIDEO: Novosađani ispred suda, dvojica uhapšenih puštena da se brane sa slobode

FOTO i VIDEO: Novosađani ispred suda, dvojica uhapšenih puštena da se brane sa slobode

Moj Novi Sad pre 1 sat
Dvojica Novosađana uhapšenih na protestu u petak puštena da se brane za slobode, ispred suda se okupili građani

Dvojica Novosađana uhapšenih na protestu u petak puštena da se brane za slobode, ispred suda se okupili građani

Nova pre 42 minuta
Dvojica Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak puštena da se brane za slobode

Dvojica Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak puštena da se brane za slobode

Novi magazin pre 57 minuta
U toku saslušanja uhapšenih na protestu u Novom Sadu, ispred suda se okupili građani

U toku saslušanja uhapšenih na protestu u Novom Sadu, ispred suda se okupili građani

Novi magazin pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Nedeljni horoskop od 7. do 14. septembra

Nedeljni horoskop od 7. do 14. septembra

I Love Zrenjanin pre 2 minuta
Na 15. takmičenju u kuvanju riblje čorbe u Jankov Mostu, prvi put pobedio meštanin sela (FOTO)

Na 15. takmičenju u kuvanju riblje čorbe u Jankov Mostu, prvi put pobedio meštanin sela (FOTO)

I Love Zrenjanin pre 13 minuta
Dart Vejderov mač iz „Ratova zvezda" prodat za 3,6 miliona dolara

Dart Vejderov mač iz „Ratova zvezda" prodat za 3,6 miliona dolara

RTS pre 17 minuta
Zrenjanin protiv nasilja: Zrenjaninska opozicija zahteva hitnu reakciju Lekarske komore Srbije Zrenjanin protiv nasilja

Zrenjanin protiv nasilja: Zrenjaninska opozicija zahteva hitnu reakciju Lekarske komore Srbije Zrenjanin protiv nasilja

Volim Zrenjanin pre 22 minuta
Dvojica Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak puštena da se brane za slobode, ispred suda se okupili građani

Dvojica Novosađana koji su uhapšeni na protestu u petak puštena da se brane za slobode, ispred suda se okupili građani

N1 Info pre 48 minuta