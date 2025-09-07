Još jedan Novosađanin uhapšen na protestu, pušten da se brani sa slobode

– Novosađanin Boris Balan Nikolić pušten je danas da se brani sa slobode, nakon saslušanja, jer je sudija za prethodni postupak odbio zahtev tužilaštva da mu se odredi pritvor.

Njemu će se za napad na službeno lice u vršenju dužnosti suditi u redovnom postupku, a Nikolić će se braniti sa slobode. Uhapšen je na Đačkom igralištu, kada su se demonstranti našli u okruženju policije, nakon što je razbijen studentski protest održan u petak, 5. septembra ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pored njega, da se brani sa slobode pušten je i student Akademije umetnosti Srđan Kner, kome se na teret mu se stavlja napad na službeno lice u vršenju