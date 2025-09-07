Protesti podrške blokadama u više gradova

U nekoliko gradova u isto vreme večeras su održani skupovi građana koji pružaju podršku blokadama i skupovi protiv blokada. Dvojica Novosađana osumnjičenih za napade na službeno lice, pušteni su da se brane sa slobode.

Kao i prethodnih devet meseci i večeras su se studenti u blokadi, građani koji ih podržavaju, aktivisti okupili na raskrsnici između muzeja ibiblioteke, u isto vreme kada su se protivnici blokada okupili ispred zgrade lokalne uprave grada Šapca. Kako su poručili ne odustaju od svih studentskih zahteva, traže vanredne izbore i uz zvižduke, vuvuzele i buku uzvikuju "pumpaj" i da "Šabac neće biti ćacilend". Rekli su da neće dozvoliti prolazak "naprednjačke kolone"