Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta pozvali sutra na okupljanje zbog policijske brutalnosti

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta pozvali sutra na okupljanje zbog policijske brutalnosti

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu pozvali su u ponedeljak, 8. septembra, na okupljanje u 11.52 časa ispred Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine.

Oni su poziv uputili kolegama zdravstvenim radnicima i građanima Novog Sada. "Poštovane kolege zdravstveni radnici i građani Novog Sada, pozivamo vas da sutra, 08.09. u 11.52h, svi izađemo ispred UKCV, Hajduk Veljkova, Poliklinika, na zajednički protest protiv policijske brutalnosti", naveli su u pozivu. "Dok mi preVijamo, vi preBijate! Ruke koje leče ne smeju
