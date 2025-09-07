Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta pozvali sutra na okupljanje zbog policijske brutalnosti

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu pozvali su u ponedeljak, 8. septembra, na okupljanje u 11.52 časa ispred Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine.

Oni su poziv uputili kolegama zdravstvenim radnicima i građanima Novog Sada. "Poštovane kolege zdravstveni radnici i građani Novog Sada, pozivamo vas da sutra, 08.09. u 11.52h, svi izađemo ispred UKCV, Hajduk Veljkova, Poliklinika, na zajednički protest protiv policijske brutalnosti", naveli su u pozivu. View this post on Instagram A post shared by Studenti Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu (@blokada_mfns) "Dok mi preVijamo, vi preBijate! Ruke koje leče ne smeju